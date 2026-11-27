С сентября 2026 года изучение английского языка стало обязательным для детей старшего дошкольного возраста во всех детских садах Украины. Иностранный язык уже преподается в 85 % детских садов.

Остальные учреждения занимаются организацией обучения. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

В скольких детских садах уже преподают английский язык?

Английский язык сейчас изучают дети 5-6 лет во всех детских садах – независимо от формы собственности. Процесс уже идет в 85% учебных заведений.

В то же время в МОН пока не оценивали, насколько качественно преподают английский язык дошкольникам. По словам заместителя министра, в ближайшее время отдельной оценки этого направления не планируется.

Как будут оценивать дошкольное образование?

Заместитель министра рассказала, что новый Государственный стандарт дошкольного образования должен вступить в силу с 2027 года. На его основе разрабатывается система мониторинга, которая будет охватывать семь образовательных направлений. Английский язык будет лишь частью одного из них.

Коновалова считает, что не стоит сосредотачиваться только на английском, потому что после детского сада дети продолжат изучать его в школе, а впоследствии – в вузах. В детском саду же обеспечивается комплексное развитие ребенка.

Почему английский не делают приоритетом?

Заместитель главы МОН отметила, что для качественного преподавания английского дошкольникам педагог сам должен хорошо владеть языком. В то же время в дошкольном образовании пока нет достаточного количества педагогов, владеющих английским на уровне B2.

Готово ли сейчас дошкольное образование и есть ли везде учителя английского языка с уровнем B2? Наверное, нет. Но государству нужно этим заниматься? Однако спокойно, без истерики и с пониманием реалий сегодняшнего дня,

– заявила Коновалова.

По ее словам, в военное время на первом месте должны быть благополучие и здоровье детей и педагогов.

В наших сегодняшних условиях речь идет прежде всего о психологической поддержке и помощи детям с особыми образовательными потребностями. А уже потом – английский язык,

– резюмировала чиновница.

Напомним, что с 1 сентября в детских садах Украины преподают английский язык.