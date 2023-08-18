Как правильно на украинском заменить фразу "вибачаюсь": красивые соответствия

Украинцы часто говорят "вибачаюсь", когда просят у кого-то извинения. Но так говорить не стоит.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, что с этой фразой не так. И назвал красивые соответствия, которые можно использовать вместо этого.

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Как правильно на украинском заменить фразу "вибачаюсь"

Авраменко подчеркнул: "вибачаюсь" (укр.) означает "прощаю себя". А мы просим прощения не у себя, а у собеседника.

Зато привел несколько интересных слов, которыми можно заменить слово "вибачаюсь". Авраменко при этом акцентировал внимание на богатстве украинского языка.

Так, просить у кого-то прощения помогут следующие слова (укр.):

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

В заключение языковед добавил, что благодаря правильным этикетным формулам вы проявляете уважение к своим собеседникам.