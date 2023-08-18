Як правильно українською замінити фразу "вибачаюсь": красиві відповідники
Українці часто кажуть "вибачаюсь", коли просять у когось вибачення. Але так говорити не варто.
Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що з цією фразою не так. І назвав красиві відповідники, які можна вживати натомість.
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Як правильно українською замінити фразу "вибачаюсь"
Авраменко наголосив: "вибачаюся" означає "вибачаю себе". А ми ж просимо вибачення не у себе, а у співрозмовника.
Натомість навів кілька цікавих слів, якими можна замінити слово "вибачаюся". Авраменко при цьому акцентував на багатстві української мови.
Так, просити у когось вибачення допоможуть такі слова:
- вибачте;
- пробачте;
- прошу вибачення;
- прошу пробачення;
- даруйте;
- перепрошую.
Насамкінець мовознавець додав, що завдяки правильним етикетним формулам ви виявляєте повагу до своїх співрозмовників.