Як правильно українською замінити фразу "вибачаюсь": красиві відповідники

Українці часто кажуть "вибачаюсь", коли просять у когось вибачення. Але так говорити не варто.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що з цією фразою не так. І назвав красиві відповідники, які можна вживати натомість.

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Як правильно українською замінити фразу "вибачаюсь"

Авраменко наголосив: "вибачаюся" означає "вибачаю себе". А ми ж просимо вибачення не у себе, а у співрозмовника.

Натомість навів кілька цікавих слів, якими можна замінити слово "вибачаюся". Авраменко при цьому акцентував на багатстві української мови.

Так, просити у когось вибачення допоможуть такі слова:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Насамкінець мовознавець додав, що завдяки правильним етикетним формулам ви виявляєте повагу до своїх співрозмовників.