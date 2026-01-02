"Ярмарок" или "ярмарка" – какой из вариантов слова правильный

Каждое заимствованное из другого языка слово приобретает свое звучание в украинском языке. Но под длительным влиянием русского языка, случается, что их произносят по-другому.

Как же правильно говорить – "ярмарка" или "ярмарок", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

"Ярмарок" или "ярмарка" – как говорить правильно?

Во время рождественско-новогодних праздников слово "ярмарка" слышать часто – их устраивают на главных площадях городов, как часть праздничной атмосферы.

Но часто можно услышать, что эту аттракцию называют и ярмарок, и ярмарка. Так как же правильно?

Ища ответ в словарях мы встречаем слово "ярмарок" – торг, который устраивается регулярно, в определенное время года и в определенном месте для продажи и покупки товаров.

Слово "ярмарок" происходит от немецкого, как и многие другие слова, Jahrmarkt – "ежегодный рынок" (Jahr – год, Markt – рынок). Через польский язык – jarmark, оно попало в украинский.

А вот форма "ярмарка" – зафиксирована в русском языке. Поэтому на украинском так говорить неправильно.

Кто-то называет, а кто-то уже и нет, торговые ряды – "я пішов на ярмарок за продуктами / товаром". Однако, чаще – это уже про праздничные торговые палатки и ряды.

Кроме того, "ярмарком" иронично называют скопление народа, толпу, очередь и соответствующий шум и гам.

В торгових рядах – гори товарів. Не було, здається, такої речі на світі, що її не можна було б купити на цьому багатющому ярмарку! (Олесь Гончар).

Коло річки й на вулицях гармидер, крик, тіснота, як на ярмарку... (Панас Мирний).

Итак, нормативная форма – "ярмарок", ведь именно она закреплена в словарях и соответствует происхождению слова.

В художественных текстах или бытовой речи можно встретить "ярмарка", однако в официальных документах, образовательных материалах и медиа следует употреблять "ярмарок".