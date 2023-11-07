Вышебаба рассказал, на каком языке говорить в Киеве элитарно – украинском или русском
Военный и поэт Павел Вышебаба рассказал: когда недавно был в отпуске в Киеве, заметил, что те, кто сейчас общается на русском, выглядят людьми недалекими и непрогрессивными. И акцентировал: так и есть.
Это ведь люди, которые смотрят в прошлое. Об этом Вышебаба рассказал в интервью 24 каналу.
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"Говорить на украинском считается более элитарно, чем на русском"
Воин признался: как только переехал в 2013 году в столицу Украины, попал в такую же среду, где говорить по-русски считалось странным. При этом подчеркнул: восхищался людьми, которые прекрасно свободно говорили по-украински.
И я вижу, как в течение этих 10 лет меняется ситуация: говорить по-украински считается более элитарно, чем по-русски. В то же время русский язык, в принципе, сейчас маргинализирован,
– отметил Вышебаба.
И акцентировал: это совершенно справедливо и ему нравится такая тенденция.Больше читайте в интервью 24 Канала "Люди, которые говорят, что речь не имеет значения, подыгрывают врагу, – интервью с Павлом Вышебабой".