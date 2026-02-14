"Лицемерная модель": Лисовой жестко раскритиковал учителей за русский язык

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой жестко раскритиковал учителей за общение на русском языке вне уроков. Он назвал "лицемерием" практику, когда педагоги преподают на украинском, а в коридорах или на переменах общаются на языке агрессора.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Рандеву". Он акцентировал на проблемах с логикой у тех, кто не видит связи между русским языком и вражескими ракетами.

Что заявил министр?

Министр считает, что такой переход с украинского на русский для учителей с точки зрения этики является неприемлемым.

Он отметил, что учителя ответственны за то, чтобы украинцы вернулись к своему самобытному культурному коду. В противном случае, по его словам, "через два поколения нас снова придут "освобождать".

Также он прокомментировал поведение тех украинцев, которые продолжают держаться за русский язык даже под постоянными обстрелами.

Очевидно, если у людей не коррелируется прилет ракеты с русским языком, то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями. И это вопрос образования – в том числе образования взрослых и тех самых педагогов,

– заявил чиновник.

Он также акцентировал на том, что украиноязычность школьной среды не должна иметь исключений, ведь русский язык был использован врагом против Украины как оружие.

В то же время министр призвал общество не перекладывать всю вину только на МОН, а отслеживать действия органов местной власти. Ведь граждане выбирают местное самоуправление, которое потом назначает русскоязычных директоров или допускает такие же коллективы в учебных заведениях.

Как пожаловаться на нарушение языкового закона?

В Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской рассказали, как пожаловаться на нарушение языкового законодательства.

Для этого надо предоставить доказательства. Их используют для того, чтобы рассмотреть и оценить конкретную ситуацию.

Из-за ненадлежащего оформления или отсутствия доказательств нарушители могут остаться без наказания.

И добавили, что не могут самостоятельно собирать доказательства или фиксировать нарушения.

К слову, Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что начало полномасштабной войны в Украине стало катализатором того, что украинцы, которые общались на русском, начали переходить на государственный. Однако этот потенциал уже исчерпан, заявила она в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".