Из-за ненадлежащего оформления или отсутствия доказательств нарушители могут остаться без наказания. Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской.

Какие доказательства нужно предоставить?

В Секретариате отметили, что доказательства, которые добавляют к обращениям, помогают установить, было ли административное правонарушение, виновность человека и другие обстоятельства, которые имеют значение для решения дела.

Такие сведения могут содержать:

фото-, видео- и аудиозаписи;

письменные объяснения;

документы, например чеки, счета или накладные;

другие фактические данные, которые могут подтвердить нарушение.

Без доказательств невозможно установить состав административного правонарушения, а следовательно – принять законное решение,

– объяснили у языкового омбудсмена.

И добавили, что не могут самостоятельно собирать доказательства или фиксировать нарушения. Поэтому жалобы рассматривают на основании полученной информации.

Интересно! Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что начало полномасштабной войны в Украине стало катализатором того, что украинцы, которые общались на русском, начали переходить на государственный. Однако этот потенциал уже исчерпан, заявила она в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".

К слову, в регионах работает только пять представителей Уполномоченного, поэтому они не могут физически появляться в каждом населенном пункте, где есть подозрение на нарушения. Поэтому призывают к активности и ответственности граждан.

Надлежащим образом оформленная жалоба с четкими данными и доказательствами – это не прихоть, а необходимое условие эффективной защиты языковых прав и реального действия закона,

– отметили в Секретариате.

В жалобе обязательно надо указать:

фамилию, имя, отчество и место жительства заявителя;

суть обращения;

электронный адрес или другое средство связи;

дату подачи (письменная жалоба должна содержать подпись заявителя);

субъект, действия или бездействие которого обжалуются (юридическое лицо, ФЛП, должностное лицо, работник);

название субъекта хозяйствования, по возможности – регистрационные данные (ЕГРПОУ/ИНН);

дату, время и точное место события.

