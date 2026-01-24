Из-за ненадлежащего оформления или отсутствия доказательств нарушители могут остаться без наказания. Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской.
Какие доказательства нужно предоставить?
В Секретариате отметили, что доказательства, которые добавляют к обращениям, помогают установить, было ли административное правонарушение, виновность человека и другие обстоятельства, которые имеют значение для решения дела.
Такие сведения могут содержать:
фото-, видео- и аудиозаписи;
письменные объяснения;
документы, например чеки, счета или накладные;
другие фактические данные, которые могут подтвердить нарушение.
Без доказательств невозможно установить состав административного правонарушения, а следовательно – принять законное решение,
– объяснили у языкового омбудсмена.
И добавили, что не могут самостоятельно собирать доказательства или фиксировать нарушения. Поэтому жалобы рассматривают на основании полученной информации.
Интересно! Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что начало полномасштабной войны в Украине стало катализатором того, что украинцы, которые общались на русском, начали переходить на государственный. Однако этот потенциал уже исчерпан, заявила она в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".
К слову, в регионах работает только пять представителей Уполномоченного, поэтому они не могут физически появляться в каждом населенном пункте, где есть подозрение на нарушения. Поэтому призывают к активности и ответственности граждан.
Надлежащим образом оформленная жалоба с четкими данными и доказательствами – это не прихоть, а необходимое условие эффективной защиты языковых прав и реального действия закона,
– отметили в Секретариате.
В жалобе обязательно надо указать:
фамилию, имя, отчество и место жительства заявителя;
суть обращения;
электронный адрес или другое средство связи;
дату подачи (письменная жалоба должна содержать подпись заявителя);
субъект, действия или бездействие которого обжалуются (юридическое лицо, ФЛП, должностное лицо, работник);
название субъекта хозяйствования, по возможности – регистрационные данные (ЕГРПОУ/ИНН);
дату, время и точное место события.
Почему родители редко подают жалобы на учителей за преподавание на русском?
- Родители школьников в Украине редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
- Поэтому многие родители просто закрывают глаза на проблему, чтобы ребенок доучился, заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская Суспильному.
- Языковой омбудсмен заявила, что учителя за преподавание на русском можно привлечь к ответственности за нарушение закона.