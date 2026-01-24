Через неналежне оформлення або відсутність доказів порушники можуть залишитися без покарання. Про це повідомили у Секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

Які докази потрібно надати?

У Секретаріаті зауважили, що докази, які додають до звернень, допомагають встановити, чи було адміністративне правопорушення, винуватість людини та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Такі відомості можуть містити:

фото-, відео- та аудіозаписи;

письмові пояснення;

документи, як-от чеки, рахунки чи накладні;

інші фактичні дані, які можуть підтвердити порушення.

Без доказів неможливо встановити склад адміністративного правопорушення, а отже – ухвалити законне рішення,

– пояснили в мовного омбудсмена.

І додали, що не можуть самостійно збирати докази чи фіксувати порушення. Тож скарги розглядають на підставі отриманої інформації.

Цікаво! Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний, заявила вона в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".

До слова, у регіонах працює лише п'ять представників Уповноваженого, тому вони не можуть фізично з'являтися в кожному населеному пункті, де є підозра на порушення. Тому закликають до активності та відповідальності громадян.

Належно оформлена скарга з чіткими даними та доказами – це не забаганка, а необхідна умова ефективного захисту мовних прав і реальної дії закону,

– зауважили у Секретаріаті.

У скарзі обов'язково треба вказати:

прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання заявника;

суть звернення;

електрону адреса або інший засіб зв'язку;

дату подання (письмова скарга має містити підпис заявника);

суб'єкт, дії або бездіяльність якого оскаржуються (юридична особа, ФОП, посадова особа, працівник);

назву суб'єкта господарювання, за можливості – реєстраційні дані (ЄДРПОУ/ІПН);

дату, час і точне місце події.

