Ряд заявлений о русском языке и якобы необходимости его защиты в Украине Лавров сделал во время видеообращения.

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Что сказал глава МИД страны-агрессора о языке?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из приоритетов России является "защита и поддержка" людей, для которых русский язык является родным. Он также отметил, что Москва якобы и в дальнейшем будет противодействовать "языковой дискриминации и русофобии" в любых ее проявлениях.

Отдельно Лавров заявил о намерении добиваться "восстановления прав" русских и русскоязычных граждан, против которых, по его словам, действуют "репрессии".

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Решение этого вопроса – среди необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта,

– цинично высказался он.

Стоит отметить, что Россия систематически использует языковой вопрос как элемент информационной войны, продвигая нарративы, направленные на подрыв украинской идентичности и оправдание собственной агрессии. Среди основных инструментов называют распространение пропагандистской риторики, навязывание концепции "русского мира", манипуляции понятиями и политику русификации.

В то же время журналисты проекта "Схемы" обнародовали материалы, которые свидетельствуют о причастности России к продвижению языкового закона 2012 года в Украине. Этот закон позволял предоставлять русскому языку статус регионального в ряде областей и городов. Расследователи утверждают, что поддержку и финансирование соответствующих инициатив осуществляла российская организация "Правфонд".