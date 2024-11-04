"Вот это будет хуже всего": стоит ли сравнивать, на каком языке общаются военные и гражданские

Часть украинцев, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину перешла на государственный язык, снова начинает общаться на языке агрессора. Одним из аргументов может быть то, что есть украинские военные, которые между собой разговаривают на русском.

Поэтому отдельные люди думают в таком случае, что язык – это не приоритетно. Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу рассказал, корректно ли вообще сравнивать то, на каком языке общаются военные на фронте и гражданские в тылу.

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Стоит ли сравнивать, на каком языке общаются военные и гражданские

Педагог говорит: военных надо благодарить за то, что они делают, и поддерживать их здесь в тылу, насколько это можно делать или присоединяться к ним.

Мы же должны выполнять свою работу качественно. Желательно это делать на украинском языке и распространять вокруг себя украиноязычный ареал,

– уточнил он.

И добавил, что военные защищают наше государство от агрессора и могут это делать на разных языках.

При этом учитель убежден: нам надо заботиться о том, куда они вернутся после Победы, чтобы здесь был украинский язык, а не условно "Россия №2".

Вот это будет хуже, когда мы победим, но вокруг будут книги Пушкина, Достоевского и Толстого,

– подчеркнул Пройдаков.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.