В Украине выросла доля учеников и учителей, которые считают украинский язык родным. Среди учеников показатель срез с 74% до 78%, среди педагогов – с 86% до 92%.

Такие данные демонстрирует исследование Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка о состоянии функционирования госязыка в школах в 2024/25 учебном году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.

Сколько учеников и учителей общаются на украинском?

Доля родителей зато остается на уровне 82%. Исследование при этом продемонстрировало, что 47% родителей и 32% учителей стали чаще употреблять государственный язык. 43% школьников акцентировали на росте использования украинского в повседневном общении.

В то же время менее 54% опрошенных отметили, что пользуются украинскими интернет-ресурсами против 71% два года назад.

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила о тенденции к уменьшению сообщений о нарушении языкового законодательства в системе высшего образования. В то же время наблюдается существенный рост такого количества во внешкольном образовании.

По ее словам, в 2024 году 10% учителей признали, что на уроках применяется негосударственный язык (русский) как язык учебных материалов, а в 2025 году – 7%. Среди учеников в 2024 году это признало 17%, а в 2025 году – 13%.

Интересно! Ивановская также рассказала, что часть украинцев постепенно возвращается к общению на русском языке.

Что интересно, доля учеников, которые признали, что при общении в школе используют русский, в 2024 году составила: 48% – на уроках и 57% – на переменах, а в 2025 году: 39% – на уроках и 51% – на переменах.

Почему украинцы снова общаются на русском?