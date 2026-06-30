"Мама, почему они говорят по-русски?": как решить языковой вопрос в школах

Языковой вопрос, в частности использование русского языка в учебных заведениях, часто вызывает немало споров. Некоторые родители считают, что не стоит запрещать детям общаться на этом языке, поскольку они слышат его дома.

Алена Рутковская – учительница английского языка, доктор философии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Ukrainian Global School – в интервью 24 Каналу рассказала, как бороться с этой проблемой.

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Как решить языковой вопрос в школах

Педагог отмечает, что языковой вопрос действительно очень сложный.

Мы в учебном заведении считаем, что очень важно придерживаться позиции мягкой, плавной украинизации. Если оказывается давление – сразу возникает сопротивление. Это должен быть осознанный выбор,

– уточняет она.

Рутковская также рассказала, что выросла в максимально русскоязычном регионе, где школы и университеты были русскоязычными. Но ее ребенок не знает русского языка.

Когда она слышит его на детских площадках, она открыто спрашивает: "Мама, почему они говорят по-русски?" Я стараюсь объяснить, что это выбор людей,

– отмечает учительница.

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Какой выбор должны сделать родители

Также она говорит, что ее родители всю жизнь говорили по-русски. Однако в разговоре с внучкой они выкручиваются, потому что она не позволяет обращаться к ней на русском.

Друзья шутят, что у нас растет маленькая "булерша", которая "булит" бабушку и дедушку за русский язык,

– отмечает педагог.

И подчеркивает: украинский язык – это о нашем государстве, о нашей нации, о людях, которые защищают страну.

Мы должны на 100 % воспитывать украинское в украинцах. Я свой выбор сделала, теперь этот вопрос к другим семьям,

– подытожила она.