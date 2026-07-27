В школе Харькова во время торжества звучала русская музыка и стихи

В одной из школ Харькова во время праздничного события раздавался контент на языке агрессора. Во время проведения торжества преподаватели использовали русскую музыку и стихи русских авторов.

Об этом сообщила представительница уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова.

Что известно о событии

О событии в школе Меренковой сообщили родители учащихся начальных классов. После их обращения представительница уполномоченного по защите государственного языка провела проверку относительно нарушения законодательства.

В ходе праздничного мероприятия для учащихся начальной школы педагогические работники использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения русских авторов,

– уточнила она.

Проверка показала нарушение языкового законодательства. Его зафиксировали.

Меренкова также сообщила, что учителя объяснили свое решение использовать российский контент просьбой отдельных родителей. Они хотели "облегчить детям восприятие украинского языка, поскольку дома они общаются на русском".

Школа существует не для того, чтобы адаптироваться к языковым привычкам. Ее миссия – обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественный украинский язык, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация – это требование Закона,

– отметила представительница уполномоченного по защите государственного языка.

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