Язык агрессора не исчез: сколько украинцев общаются дома только на украинском

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Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на результаты опроса , проведенного социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологические исследования Международного республиканского института. По их данным, 31% украинцев – двуязычные.

Результаты опроса свидетельствуют, что на Западе Украины – 90% украиноязычных, 1% русскоязычных и 6% билингвов.

В Центре – 65% украиноязычных, 6% русскоязычных и 27% билингвов.

На Юге – 32% украиноязычных, 16% русскоязычных и 51% билингвов.

На Востоке – 24% украиноязычных, 22% русскоязычных и 52% билингвов.

Среди тех, кто разговаривает только на украинском, 92% говорят, что разговаривают на этом языке давно, а 8% – что перешли на него недавно и целенаправленно.

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Заметим, что опросили две тысячи совершеннолетних жителей на подконтрольных территориях Украины с 27 сентября по 1 октября.

Интересно! Наталья Пипа в интервью 24 Каналу подробно рассказала, какие изменения предусматривает зарегистрированный ею законопроект №12086, который должен способствовать большей украинизации учебных заведений. В частности, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушение, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения.