Пациенты жалуются: в медучреждениях Украины будут контролировать соблюдение языкового закона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил о нарушении языкового закона еще в двух медучреждениях Украины. Заявители пожаловались, что в медучреждениях их обслуживают на неукраинском.

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Кремень уточнил, что жалобы касались предоставления информации о состоянии здоровья пациентов на негосударственном языке. Также в одном из медучреждений отмечали, что работники могут общаться на неукраинском с пациентами. При этом заявители предоставили фотоподтверждения.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка отреагировали на нарушения. При этом чтобы не допустить такие случаи в будущем, во всех поликлиниках, больницах и медцентрах введут меры контроля.

В условиях полномасштабной войны, когда россия использует "языковой вопрос" как один из инструментов геополитической экспансии, использование негосударственного языка в государственных или частных медицинских учреждениях – это грубое нарушение языкового законодательства. Поэтому степень исполнения языкового Закона должна быть максимально высокой,

– считает Тарас Кремень.

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Что говорит закон о языке в сфере здравоохранения

При этом Уполномоченный добавил, что 33 статья языкового закона регулирует использование государственного языка в сфере здравоохранения. Она вступила в силу еще 16 июля 2020 года. Так, она предполагает:

языком сферы здравоохранения и документации в ее пределах есть государственный язык;

пациента по его просьбе могут обслуживать негосударственным;

документы, касающиеся состояния здоровья пациентов, должны быть выданы на украинском языке.

Следовательно, Кремень просит сообщать о нарушении языкового закона на сайте Уполномоченного или письмом на электронный ящик: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.