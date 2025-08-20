Для образовательных учреждений Украины определили сроки учебного года, в частности даты начала и окончания учебного года. Дети будут учиться в школах до конца июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Сколько продлится учебный год 2025/2026 в школах?

Согласно решению Кабмина учебный год в учреждениях общего среднего образования начнется традиционно 1 сентября 2025 года. Закончить обучение и начать летние каникулы школам и лицеям рекомендовано 30 июня 2026 года.

Важно отметить, что 30 июня – это предельная дата завершения учебного года, одновременно структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения,

– сообщили в Министерстве образования.

К слову, когда завершить учебный год будет решать учебное заведение. Остановить обучение школы могут в мае, или продолжить обучение в июне или организовать в это время другие учебные и развлекательные мероприятия для детей.

Правительство поручило областным и Киевской городской военным администрациям вместе провести совещания с руководством местных учебных заведений. Они в свою очередь должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью.

Соответствующее постановление подписала 20 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Поэтому все украинские дети могут одновременно сесть за парты, если в отдельных регионах этому не будут мешать боевые действия или российские обстрелы.

Решение Кабмина о начале учебного года 2025/2026 / Скриншот Алексея Гончаренко

Предусмотрены ли изменения в учебном процессе в 2025/2026 году?

Документы, которые внесли в Верховную Раду предусматривают отмену итоговых экзаменов в школах. Таким образом в школах снова хотят отменить проведение ГИА для 4-х, 9-х и 11-х классов. Такое решение продолжают уже 6 лет подряд. После обучения дети смогут получить свидетельства об образовании без получения баллов за участие в ГИА. Однако для поступления в высшие учебные заведения обязательным остается прохождение Национального мультипредметного теста.

Также известно, что в следующем учебном году приоритетами в украинском образовании будет восстановление школ, развитие профтеха, цифровая трансформация, патриотическое воспитание и тому подобное. В Украине произойдет сокращение количества школ, а также планируется повышение зарплат учителям.