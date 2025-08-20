Для освітніх закладів України визанчили терміни навчального року, зокрема дати початку та закінчення навчальньго року. Діти навчатимуться в школах до кінця червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Дивіться також Чи можуть учнів перевести на дистанційне навчання у новому навчальному році

Скільки триватиме навчальний рік 2025/2026 у школах?

Згідно з рішенням Кабміну навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться традиційно 1 вересня 2025 року. Закінчити навчання й почати літні канікули школам та ліцеям рекомендовано 30 червня 2026 року.

Важливо наголосити, що 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти,

– повідомили в Міністерстві освіти.

До слова, коли завершити навчальний рік визначатиме заклад освіти. Зупинити навчання школи можуть у травні, або ж продовжити навчання у червні чи організувати в цей час інші навчальні та розважальні заходи для дітей.

Уряд доручив обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом провести наради з керівництвом місцевих закладів освіти. Вони своєю чергою мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.

Відповідну постанову підписала 20 серпня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отож всі українські діти можуть одночасно сісти за парти, якщо в окремих регіонах цьому не заважатимуть бойові дії чи російські обстріли.

Рішення Кабміну щодо початку навчального року 2025/2026 / Скриншот Олексія Гончаренка

Чи передбачені зміни в навчальному процесі у 2025/2026 році?

Документи, які внесли у Верховну Раду передбачають скасування підсумкових іспитів у школах. Таким чином у школах знову хочуть скасувати проведення ДПА для 4-х, 9-х і 11-х класів. Таке рішення продовжують вже 6 років поспіль. Після навчання діти зможуть отримати свідоцтва про освіту без отримання балів за участь у ДПА. Однак для вступу у вищі навчальні заклади обов'язковим залишається проходження Національного мультипредметного тесту.

Також відомо, що наступного навчального року пріоритетами в українській освіті буде відновлення шкіл, розвиток профтеху, цифрова трансформація, патріотичне виховання тощо. В Україні відбудеться скорочення кількості шкіл, а також планується підвищення зарплат вчителям.