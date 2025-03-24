Как интересно и правильно назвать "июнь" на украинском языке
- Месяц "июнь" на украинском языке называется "червень".
- Существуют различные народные названия июня, такие как ярий, гедзань, быдзень и кедзень.
Украинцы нередко могут называть месяцы суржиковыми словами. Вы, наверное, не раз слышали о "июне".
Поэтому в конце концов запомните правильное название этого месяца на украинском языке, а также – интересные синонимы. Их подает 24 Канал.
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Как на украинском назвать "июнь"
На украинском этот месяц называем "червень".
Языковеды отмечают, что этимологию июня объясняют по-разному. Некоторые исследователи указывают на связь названия с явлением природы: в июне появляется много червей, которые дают жизнь кошенили – виды насекомых из семейства червецов.
Итак, современное украинское литературное месяцеимення червень (народное название червцевых насекомых кошенили): "Червень, червець; в тім місяцю добувають червець для крашения вовни на вироби ткацькі" (Я. Головацкий).
Другого мнения относительно этимологии слова червень придерживается М. Кочерган, указывая, что червень – это "месяц червей, червивый месяц". Итак, в основе названия лежит не лексема червец, а черв – общее слово для обозначения всех червей.
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Как в народе называли июнь
Кроме официальных названий месяцев существовали и другие. Некоторые из них существуют и сейчас.
Июнь на территории Слободской Украины называют ярій (от яріти – палаты).
Распространенным на Западе Украины является название гедзань (фонетически ґе́), образованное от слова гедзь (название большой мухи, проявляющей особую активность в июне).
К диалектным наименованиям месяца относятся названия бидзень и кедзень.
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