Тому врешті-решт запам'ятайте правильну назву цього місяця українською мовою, а також – цікаві синоніми. Їх подає 24 Канал.

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Як українською назвати "июнь"

Українською цей місяць називаємо "червень".

Мовознавці зазначають, що етимологію червня пояснюють по-різному. Деякі дослідники вказують на зв'язок назви з явищем природи: у червні з'являється багато черв'яків, які дають життя кошенілі – видові комах з родини червців.

Отже, сучасне українське літературне місяцеймення червень (народна назва червцевих комах кошенілі): "Червень, червець; в тім місяцю добувають червець для крашения вовни на вироби ткацькі" (Я. Головацький).

Іншої думки щодо етимології слова червень дотримується М. Кочерган, вказуючи, що червень – це "місяць червів, червивий місяць". Отже, в основі назви лежить не лексема червець, а черв – загальне слово на означення усіх черв'яків.

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Як у народі називали червень

Крім офіційних назв місяців існували й інші. Деякі з них існують і зараз.

Червень на території Слобідської України називають ярій (від яріти – палати).

Поширеною на Заході України є назва гедзань (фонетично ґе́), що утворена від слова гедзь (назва великої мухи, що виявляє особливу активність у червні).

До діалектних найменувань місяця належать назви бидзень і кедзень.