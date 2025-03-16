Зокрема, це стосується назв місяців. Адже краяни часто можуть "тягнути сміття" у своє мовлення, зазначає 24 Канал.

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Як правильно назвати "январь"

Тож не дивно, що іноді може у розмові "проскочити" "январь". Але українці не називають так перший місяць року.

У нас є своє красиве слово – січень. Воно точно описує, яка погода надворі у цей час.

Мовознавці розповідають, що назва місяця січень бере свій початок у праслов'янській мові, коли наші предки мали справу з вирубуванням (просічуванням, висічуванням) лісів.

Січення (просіка, вирубка) проводилися найбільше в ту пору, що припадала приблизно на місяць січень. Імовірно, що слово січень етимологічно пов'язане з поняттям сильний (сікучий) мороз. Підтвердженням цього є й давнє прислів'я: "Січень січе, лютий студить, і лиш березень голубить".

Ось ще один відомий вислів про пекучий мороз: "Скипень – кипучий мороз, аж кипить, аж скипається біле молоко снігу в білому задубілому казані зими"... (Іван Драч). Можливо, за аналогією до скипень і викристалізувалась у сучасній українській літературній мові назва "січень" (від сікти – сікучий мороз).

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Як у давнину називали січень

Крім офіційних назв місяців існували й інші, а деякі з них існують навіть і зараз. Так, у слов'янських мовах січень іменується ще й просинець від просині – частини чистого неба в міжхмар'ї. У говірках південно-західного наріччя фіксують і досі назву просинець як назву січня.

Раніше січень також мав такі цікаві назви.

сніжень;

студень;

тріскун;

вогневик;

льодовик.

Раніше ми розповідали, як правильно називати місяці українською.