Не называйте этот месяц "январь": запомните интересные украинские названия

В украинском языке есть немало интересных слов. Поэтому не стоит употреблять суржик.

В частности, это касается названий месяцев. Ведь земляки часто могут "тянуть мусор" в свою речь, отмечает 24 Канал.

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Как правильно назвать "январь"

Поэтому неудивительно, что иногда может в разговоре "проскочить" "январь". Но украинцы не называют так первый месяц года.

У нас есть свое красивое слово – січень. Оно точно описывает, какая погода на улице в это время.

Языковеды рассказывают, что название месяца январь берет свое начало в праславянском языке, когда наши предки имели дело с вырубкой (просечкой, высечкой) лесов.

Сечение (просека, вырубка) проводились больше всего в ту пору, что приходилась примерно на месяц январь. Вероятно, что слово январь этимологически связано с понятием сильный (секущий) мороз. Подтверждением этого является и древняя пословица: "Січень січе, лютий студить, і лиш березень голубить".

Вот еще одно известное выражение о жгучем морозе: "Скипень – кипучий мороз, аж кипить, аж скипається біле молоко снігу в білому задубілому казані зими"... (Иван Драч). Возможно, по аналогии с скипень и выкристаллизовалось в современном украинском литературном языке название "січень" (от сікти – сікучий мороз).

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Как в древности называли январь

Кроме официальных названий месяцев существовали и другие, а некоторые из них существуют даже и сейчас. Так, в славянских языках январь именуется еще и "просинець" от просини – части чистого неба в межоблачности. В говорах юго-западного наречия фиксируют до сих пор название "просинець" как название января.

Ранее январь также имел такие интересные названия.

сніжень;

студень;

тріскун;

вогневик;

льодовик.

Ранее мы рассказывали, как правильно называть месяцы на украинском.