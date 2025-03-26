Не "простынь": как назвать ее на украинском правильно

Многие элементы быта украинцы могут называть суржиковыми словами. В частности, когда говорят об элементах постельного белья.

Одним из таких слов-"паразитов" является "простинь". 24 Канал поможет подобрать правильный украинский аналог.

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Как правильно на украинском называть "простынь"

Если вы хотите в разговоре вспомнить о куске ткани, которую используют для покрытия матраса, не употребляйте слово "простынь". Это суржик.

В украинском языке есть такие слова для обозначения: "простирало" или "простирадло". В разговорной речи еще может встретиться такое слово как "простиня".

Слово "простирадло" – заимствование из польского (prześcieradło). При заимствовании оно подверглось влиянию исконно украинского "простирало".

Что интересно, небольшая простыня, в которую заворачивают младенцев, называем "пелюшкою".

В литературе можем найти такие примеры употребления:

Старий підібгав краєчок сірої шорсткої ковдри, що була поверх жовтого простирала (Я. Гримайло);

Послала Марина чисте простирадло на високому полу (М. Зарудний);

Погасив світло, відкинув ковдру і ліг. Холоднуваті простині обняли його (В. Собко).

К слову, известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко также напомнил, что чехол из ткани, который надевают на подушку, стоит называть так: "наволока" или "наволочка". А вот мешок, в который насыпают перья для подушки или перины, – "напірником".