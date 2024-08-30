Как будут работать садики в новом учебном году
Источник:Министерство образования и науки Украины
В садиках в Украине должны быть гарантированы безопасность образовательной среды, доступность и качество образования для всех детей. В частности детей с особыми образовательными потребностями и детей-переселенцев.
Такие приоритетные направления работы садиков в Украине. Их содержат рекомендации Минобразования Украины по организации образовательного процесса в этих учебных заведениях на 2024/2025 учебный год.
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Как будут работать садики Украине
Документ содержит важные установки для обеспечения качественного и безопасного дошкольного образования в современных условиях.
В МОН отмечают, что садики в Украине могут работать в рамках таких форматов – в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе:
- очного;
- смешанного;
- дистанционного.
Также документ содержит рекомендации по созданию групп кратковременного пребывания для обеспечения максимальной доступности дошкольного образования и подробные указания по обустройству укрытий в садиках, алгоритмы действий во время воздушной тревоги и требования к обеспечению информационной безопасности.
В контексте психолого-педагогической поддержки предоставляют и рекомендации по эмоционально-психологической поддержке детей и педагогов, алгоритмы работы с детьми из семей переселенцев и военнослужащих.
Документ также содержит перечень рекомендованных образовательных программ и материалов, онлайн-ресурсов для использования при проведении занятий, информацию о платформе НУМО.
Полный текст рекомендаций доступен по ссылке.
- Ранее мы в МОН рассказывали, сколько детей в Украине охватили дошкольным образованием. Детали читайте по ссылке.