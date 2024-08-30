Такі пріоритетні напрями роботи дитсадків в Україні. Їх містять рекомендації Міносвіти України щодо організації освітнього процесу у цих закладах освіти на 2024/2025 навчальний рік.
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Як працюватимуть дитсадки в Україні
Документ містить важливі настанови для забезпечення якісної та безпечної дошкільної освіти в сучасних умовах.
У МОН зазначають, що дитсадки в Україні можуть працювати у межах таких форматів – залежно від безпекової ситуації у регіоні:
- очного;
- змішаного;
- дистанційного.
Також документ містить рекомендації щодо створення груп короткотривалого перебування для забезпечення максимальної доступності дошкільної освіти та детальні вказівки щодо облаштування укриттів у дитсадках, алгоритми дій під час повітряної тривоги та вимоги до гарантування інформаційної безпеки.
У контексті психолого-педагогічної підтримки надають і рекомендації щодо емоційно-психологічної підтримки дітей і педагогів, алгоритми роботи з дітьми з родин переселенців та військовослужбовців.
Документ також містить перелік рекомендованих освітніх програм і матеріалів, онлайн-ресурсів для використання під час проведення занять, інформацію про платформу НУМО.
Повний текст рекомендацій доступний за покликанням.
- Раніше ми у МОН розповідали, скільки дітей в Україні охопили дошкільною освітою. Деталі читайте за посиланням.