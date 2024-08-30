Такие приоритетные направления работы садиков в Украине. Их содержат рекомендации Минобразования Украины по организации образовательного процесса в этих учебных заведениях на 2024/2025 учебный год.

Смотрите также Как облегчить адаптацию ребенка к садику: важные советы родителям от воспитателя

Как будут работать садики Украине

Документ содержит важные установки для обеспечения качественного и безопасного дошкольного образования в современных условиях.

В МОН отмечают, что садики в Украине могут работать в рамках таких форматов – в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе:

очного;

смешанного;

дистанционного.

Также документ содержит рекомендации по созданию групп кратковременного пребывания для обеспечения максимальной доступности дошкольного образования и подробные указания по обустройству укрытий в садиках, алгоритмы действий во время воздушной тревоги и требования к обеспечению информационной безопасности.

В контексте психолого-педагогической поддержки предоставляют и рекомендации по эмоционально-психологической поддержке детей и педагогов, алгоритмы работы с детьми из семей переселенцев и военнослужащих.

Документ также содержит перечень рекомендованных образовательных программ и материалов, онлайн-ресурсов для использования при проведении занятий, информацию о платформе НУМО.

Полный текст рекомендаций доступен по ссылке.