В Одессе школы и детсады на днях работали в дистанционном режиме. Такой график запланировали ранее и на 9 октября.

Однако ситуация изменилась. Об изменениях сообщила в фейсбуке директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, информирует 24 Канал. Читайте В школах и детсадах Одессы продолжили дистанционное обучение Когда ученики выйдут на очное обучение? Чиновница заявила, что прогноз погоды в городе имеет более оптимистичный вид, поэтому дети могут вернуться на очное обучение. Решение городского штаба – школы, садики и внешкольники выходят очно,

– сообщила она. Что было раньше? В Одессе 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях. Буйневич впоследствии добавила, что решение о дистанционном обучении продлили и на следующие два дня из-за ухудшения прогноза погоды. Как учились ученики в Одессе? 30 сентября в Одессе бушевала непогода.

Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности.

Местные школы тогда перевели на дистанционный формат работы.

Причина – ликвидация повреждений, вызванных непогодой, ведь во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий.