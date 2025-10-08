Дітей в Одесі повертають на очне навчання
- В Одесі учні повертаються на очне навчання завдяки покращенню прогнозу погоди.
- Раніше школи працювали дистанційно через жовтий рівень небезпеки та негоду.
В Одесі школи і дитсадки цими днями працювали у дистанційному режимі. Такий графік запланували раніше і на 9 жовтня.
Однак ситуація змінилась. Про зміни повідомила у фейсбуці директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, інформує 24 Канал.
Коли учні вийдуть на очне навчання?
Чиновниця заявила, що прогноз погоди у місті має оптимістичніший вигляд, тому діти можуть повернутися на очне навчання.
Рішення міського штабу – школи, садки та позашкільники виходять очно,
– повідомила вона.
Що було раніше?
В Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.
Буйневич згодом додала, що рішення про дистанційне навчання продовжили і на наступні два дні через погіршення прогнозу погоди.
Як навчалися учні в Одесі?
- 30 вересня в Одесі вирувала негода.
- Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки.
- Місцеві школи тоді перевели на дистанційний формат роботи.
- Причина – ліквідація пошкоджень, спричинених негодою, адже у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат і укриттів.