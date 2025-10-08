Укр Рус
8 жовтня, 19:43
Дітей в Одесі повертають на очне навчання

Марія Волошин
Основні тези
  • В Одесі учні повертаються на очне навчання завдяки покращенню прогнозу погоди.
  • Раніше школи працювали дистанційно через жовтий рівень небезпеки та негоду.

В Одесі школи і дитсадки цими днями працювали у дистанційному режимі. Такий графік запланували раніше і на 9 жовтня.

Однак ситуація змінилась. Про зміни повідомила у фейсбуці директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, інформує 24 Канал.

Коли учні вийдуть на очне навчання?

Чиновниця заявила, що прогноз погоди у місті має оптимістичніший вигляд, тому діти можуть повернутися на очне навчання. 

Рішення міського штабу – школи, садки та позашкільники виходять очно, 
– повідомила вона. 

Що було раніше?

В Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.

Буйневич згодом додала, що рішення про дистанційне навчання продовжили і на наступні два дні через погіршення прогнозу погоди.

Як навчалися учні в Одесі?

  • 30 вересня в Одесі вирувала негода.
  • Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки.
  • Місцеві школи тоді перевели на дистанційний формат роботи.
  • Причина – ліквідація пошкоджень, спричинених негодою, адже у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат і укриттів.