Часть школ восстанавливают после российских атак: как будут учиться школьники в Киеве

С начала полномасштабной войны в Киеве в результате российской агрессии были повреждены 314 учебных заведений. Только в 2026 году повреждениям подверглись 107 учебных заведений.

В настоящее время ремонтные работы ведутся в 47 школах и 41 детском саду. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

Как будут учиться школьники в Киеве

Тем не менее все столичные школы начнут учебный год. В то же время в тех школах, где не успеют полностью завершить ремонт к 1 сентября, обучение будет проходить в очно-дистанционном формате.

По состоянию на 12 августа в 5 школах к началу учебного года не успеют полностью завершить все восстановительные работы. Это три школы в Шевченковском районе – № 101, 73 и 199, а также лицей № 160 и специальная школа № 10 – в Дарницком.

Учебный год во всех школах Киева начнется. Но из-за масштабности повреждений мы физически не успеваем полностью восстановить все здания к этой дате,

– говорит чиновник.

Он подчеркнул, что ситуация остается нестабильной, потому что Киев продолжает находиться под постоянной угрозой российских обстрелов, а это означает риск возможных новых повреждений, в том числе и учебных заведений. Поэтому в городе постоянно оценивают ситуацию и, при необходимости, будут корректировать формат обучения в отдельных школах.

Там, где здания еще восстанавливают, образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. Параллельно работы будут продолжаться до полного восстановления учреждений,

– заявил Мондриевский.

И добавил, что формат работы каждого учреждения будет определяться с учетом ситуации с безопасностью и фактического состояния здания на 1 сентября.