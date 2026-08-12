Часть школ восстанавливают после российских атак: как будут учиться школьники в Киеве
С начала полномасштабной войны в Киеве в результате российской агрессии были повреждены 314 учебных заведений. Только в 2026 году повреждениям подверглись 107 учебных заведений.
В настоящее время ремонтные работы ведутся в 47 школах и 41 детском саду. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.
Как будут учиться школьники в Киеве
Тем не менее все столичные школы начнут учебный год. В то же время в тех школах, где не успеют полностью завершить ремонт к 1 сентября, обучение будет проходить в очно-дистанционном формате.
По состоянию на 12 августа в 5 школах к началу учебного года не успеют полностью завершить все восстановительные работы. Это три школы в Шевченковском районе – № 101, 73 и 199, а также лицей № 160 и специальная школа № 10 – в Дарницком.
Учебный год во всех школах Киева начнется. Но из-за масштабности повреждений мы физически не успеваем полностью восстановить все здания к этой дате,
– говорит чиновник.
Он подчеркнул, что ситуация остается нестабильной, потому что Киев продолжает находиться под постоянной угрозой российских обстрелов, а это означает риск возможных новых повреждений, в том числе и учебных заведений. Поэтому в городе постоянно оценивают ситуацию и, при необходимости, будут корректировать формат обучения в отдельных школах.
Там, где здания еще восстанавливают, образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. Параллельно работы будут продолжаться до полного восстановления учреждений,
– заявил Мондриевский.
И добавил, что формат работы каждого учреждения будет определяться с учетом ситуации с безопасностью и фактического состояния здания на 1 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Украине ведется работа по поддержке издательств, которым нанесли ущерб россияне. Это должно способствовать возобновлению производства, чтобы ученики как можно скорее получили необходимые учебники.