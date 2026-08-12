Наразі ремонтні роботи тривають у 47 школах і 41 садочку. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як вчитимуться учні у Києві

Все ж усі столичні школи розпочнуть навчальний рік. Водночас у частині шкіл, де не встигнуть повністю завершити ремонт до 1 вересня, навчання відбуватиметься в очно-дистанційному форматі.

Станом на 12 серпня, у 5 школах до початку навчального року не встигнуть повністю завершити всі відновлювальні роботи. Це три школи у Шевченківському районі – № 101, 73 та 199, а також ліцей № 160 і спеціальна школа № 10 – у Дарницькому.

Навчальний рік у всіх школах Києва розпочнеться. Але через масштаб пошкоджень не всі будівлі фізично встигаємо повністю відновити до цієї дати,

– каже посадовець.

Він наголосив, що ситуація лишається мінливою, адже Київ продовжує перебувати під постійною загрозою російських обстрілів, а це означає ризик можливих нових пошкоджень, зокрема й закладів освіти. Тому в місті постійно оцінюють ситуацію і, за необхідності, коригуватимуть формат навчання в окремих школах.

Там, де будівлі ще відновлюють, освітній процес організують в очно-дистанційному форматі. Паралельно роботи триватимуть до повного відновлення закладів,

– заявив Мондриївський.

І додав, що формат роботи кожного закладу визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та фактичного стану будівлі на 1 вересня.