Ученики в Украине с 1 сентября будут учиться в основном очно, в смешанном формате или в рамках дистанционного/онлайн форматов. Также посреди года в школах могут изменить формат получения образования.

Это зависит от нескольких факторов. Детали 24 Каналу рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

Смотрите также МОН все же введет отдельные положения отмененного приказа 1112: как будут учиться ученики

Что нужно знать об открытии дистанционных классов?

В МОН отметили, что минимальное наполнение дистанционных классов отменили.

Теперь для открытия дистанционных классов действуют такие же правила, как и для очных и смешанных. Согласно ЗУ "О полном общем среднем образовании" класс можно открывать при наличии не менее 5 учеников,

– отметили в МОН.

Также рассказали, что любое учебное заведение может открывать дистанционные классы. И это независимо от наличия полной линейки параллелей.

Смотрите также Сколько учеников учатся в украинских школах дистанционно

В каком случае учеников могут перевести на дистанционку?

Родители, ученики и учителя также должны иметь в виду, что в пределах учебного года в школах могут принять решение об изменении формата обучения. Его принимает учредитель учебного заведения или ОВА, учитывая ситуацию с безопасностью. Такое решение могут принять, учитывая и изменение эпидемиологической ситуации в регионе.

Читайте больше о том, как с 1 сентября будут учиться украинские ученики.