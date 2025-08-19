Учні в Україні з 1 вересня навчатимуться здебільшого очно, у змішаному форматі чи у межах дистанційного/онлайн форматів. Також посеред року у школах можуть змінити формат здобуття освіти.

Це залежить від кількох чинників. Деталі 24 Каналу розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

Що треба знати про відкриття дистанційних класів?

У МОН наголосили, що мінімальне наповнення дистанційних класів скасували.

Тепер для відкриття дистанційних класів діють такі самі правила, як і для очних та змішаних. Згідно із ЗУ "Про повну загальну середню освіту" клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів,

– зазначили у МОН.

Також розповіли, що будь-який заклад освіти може відкривати дистанційні класи. І це незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

У якому разі учнів можуть перевести на дистанційку?

Батьки, учні та вчителі також повинні мати на увазі, що у межах навчального року у школах можуть ухвалити рішення про зміну формату навчання. Його ухвалює засновник закладу освіти або ж ОВА з огляду на безпекову ситуацію. Таке рішення можуть ухвалити з огляду і на зміну епідеміологічної ситуації у регіоні.

