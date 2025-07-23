Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в телеетері заступниці міністра освіти та науки України Надії Кузьмичової.

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Скільки українських учнів здобуває освіту дистанційно?

Посадовиця каже, що у 2024-2025 навчальному році МОН зафіксувало від 400 тисяч до 450 тисяч дітей, які навчались дистанційно.

Дистанційна освіта дуже залежить від безпекової ситуації, і коли вона погіршується, зрозуміло, що більша кількість закладів освіти переходить на дистанційну освіту. Але нижня межа – це було протягом навчального року не менше ніж 400 тисяч (учнів – ред.), які перебувають на території, контрольованій урядом, і навчаються дистанційно,

– вказала Кузьмичова.

При цьому уточнила, що ще близько 350 тисяч школярів перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту в українських школах.

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