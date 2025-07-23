Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в телеетері заступниці міністра освіти та науки України Надії Кузьмичової. Так вона прокоментувала скасування наказу №1112.

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Чи можуть учні навчатися дистанційно?

Скасування наказу МОН №1112 і скасування певних норм положення про дистанційну освіту дозволяють знову діяти нормі про те, що "очний, змішаний клас може бути відкритий від п'яти дітей", уточнила посадовиця. Така сама норма діятиме і щодо відкриття дистанційних класів.

При цьому Кузьмичова уточнила, що раніше, відповідно до наказу № 1112, нижня межа для відкриття дистанційного класу була на рівні від 10 дітей для сільської місцевості і від 15 дітей – для міської. Це рішення було продиктоване специфікою дистанційної освіти.

Для того, щоб вчитель мав можливість організовувати групову роботу, необхідно мати не дві – три дитини, а більший учнівський контингент, щоб можна було застосовувати різні формати роботи. Різний формат роботи впливає на якість освіти. Тому це була логіка попередніх рішень,

– зауважила Кузьмичова.

І додала, що рішення про скасування наказу №1112 ухвалювали, зокрема, з огляду на те, що у громадах різна безпекова ситуація, яка протягом 2024 – 2025 навчального року в деяких регіонах погіршилася.

Заступниця Лісового при цьому наголосила: що позиція МОН залишається незмінною: там, де створені безпекові умови, має бути відновлене очне навчання, а де таких умов немає, буде можливість навчатись у дистанційних класах.