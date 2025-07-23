Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на заявление в телеэфире заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой. Так она прокомментировала отмену приказа №1112.

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Могут ли ученики учиться дистанционно?

Отмена приказа МОН №1112 и отмена определенных норм положения о дистанционном образовании позволяют снова действовать норме о том, что "очный, смешанный класс может быть открыт от пяти детей", уточнила чиновница. Такая же норма будет действовать и по открытию дистанционных классов.

При этом Кузьмичева уточнила, что ранее, в соответствии с приказом № 1112, нижняя граница для открытия дистанционного класса была на уровне от 10 детей для сельской местности и от 15 детей – для городской. Это решение было продиктовано спецификой дистанционного образования.

Для того, чтобы учитель имел возможность организовывать групповую работу, необходимо иметь не два – три ребенка, а больший ученический контингент, чтобы можно было применять различные форматы работы. Разный формат работы влияет на качество образования. Поэтому это была логика предыдущих решений,

– отметила Кузьмичева.

И добавила, что решение об отмене приказа №1112 принимали, в частности, учитывая то, что в общинах разная ситуация с безопасностью, которая в течение 2024 – 2025 учебного года в некоторых регионах ухудшилась.

Заместитель Лисового при этом подчеркнула: что позиция МОН остается неизменной: там, где созданы безопасные условия, должно быть восстановлено очное обучение, а где таких условий нет, будет возможность учиться в дистанционных классах.