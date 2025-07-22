В частности, тех, проживающих на ВОТ и хотят получать украинское образование или же проживавших на ВОТ и не имевших доступа к украинской системе образования. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на МОН.

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Что предусматривает программа?

Так, дети, проживающих / находящихся на ВОТ, могут получать образование в пределах таких форматов:

дистанционная форма;

педагогический патронаж;

семейная форма;

экстернат.

Подробнее о патронаже для детей на ВОТ – здесь.

Обучение может происходить в асинхронном режиме с использованием видеозаписей уроков, в частности на платформе "Всеукраинская школа онлайн", а также других образовательных платформах и ресурсах – в соответствии с образовательными потребностями учащихся.

Ученики, которые проживали или находились на ВОТ и не имели возможности учиться в украинской системе образования, после переезда на территорию, подконтрольную Украине, могут продолжить обучение по этой Типовой образовательной программе.

Обучение по программе продлится до конца учебного года, в котором произошло перемещение. С начала следующего учебного года такие ученики будут учиться по общим Типовым образовательным программам, утвержденными МОН Украины.

Обучение происходит на основании заявления родителей (законных представителей) или совершеннолетнего ученика.

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Что предусматривает Типовая образовательная программа?

Программа предусматривает:

типовые учебные планы с предметами украиноведческого компонента;

гибкое распределение часов между предметами в соответствии с потребностями учащихся;

возможность изучения языка и литературы коренного народа или национального меньшинства;

дополнительные часы на индивидуальные консультации, групповые занятия, в том числе подготовку к ГИА и НМТ;

возможность создания индивидуальной образовательной траектории для преодоления образовательных потерь и разрывов в обучении.

Подробное распределение учебной нагрузки по предметам, интегрированными курсами и годами обучения – в приложениях к Типовой программе.

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Как оценивают знания и умения учеников на ВОТ?

Оценивают знания в соответствии с государственными стандартами. Его, если ученик подает заявление, можно провести дистанционно. Будет возможность выполнить соответствующие задания итогового оценивания в течение одного дня, учитывая ограничения, обусловленные ситуацией безопасности.

Ученики, которые завершили обучение по программе для ТОТ и желают получить свидетельство об образовании, проходят годовое оценивание по предметам, определенных в Типовой образовательной программе.

Если ученик не имеет свидетельства за 9 класс и зачислен на экстернатную форму получения образования в 11 класс, он может одновременно сдать оценивание за 9 и 11 классы.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет МОН. В то же время в условиях военного положения в течение 2022 – 2025 годов ГИА не проводят.