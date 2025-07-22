Зокрема, тих, що проживають на ТОТ та хочуть здобувати українську освіту або ж проживали на ТОТ і не мали доступу до української системи освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Що передбачає програма?

Так, діти, які проживають / перебувають на ТОТ, можуть здобувати освіту у межах таких форматів:

дистанційна форма;

педагогічний патронаж;

сімейна форма;

екстернат.

Детальніше про патронаж для дітей на ТОТ – тут.

Навчання може відбуватися в асинхронному режимі з використанням відеозаписів уроків, зокрема на платформі "Всеукраїнська школа онлайн", а також інших освітніх платформах і ресурсах – відповідно до освітніх потреб учнів.

Учні, які проживали або перебували на ТОТ і не мали змоги навчатися в українській системі освіти, після переїзду на територію, підконтрольну Україні, можуть продовжити навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Навчання за програмою триватиме до кінця навчального року, у якому відбулося переміщення. З початку наступного навчального року такі учні навчатимуться за загальними Типовими освітніми програмами, затвердженими МОН України.

Навчання відбувається на підставі заяви батьків (законних представників) або повнолітнього учня.

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Що передбачає Типова освітня програма?

Програма передбачає:

типові навчальні плани з предметами українознавчого компонента;

гнучкий розподіл годин між предметами відповідно до потреб учнів;

можливість вивчення мови і літератури корінного народу або національної меншини;

додаткові години на індивідуальні консультації, групові заняття, зокрема й підготовку до ДПА та НМТ;

можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії для подолання освітніх втрат і розривів у навчанні.

Детальний розподіл навчального навантаження за предметами, інтегрованими курсами та роками навчання – у додатках до Типової програми.

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Як оцінюють знання і вміння учнів на ТОТ?

Оцінюють знання відповідно до державних стандартів. Його, якщо учень подає заяву, можна провести дистанційно. Буде можливість виконати відповідні завдання підсумкового оцінювання впродовж одного дня, зважаючи на обмеження, зумовлені безпековою ситуацією.

Учні, які завершили навчання за програмою для ТОТ і бажають отримати свідоцтво про освіту, проходять річне оцінювання з предметів, визначених у Типовій освітній програмі.

Якщо учень не має свідоцтва за 9 клас і зарахований на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, він може одночасно скласти оцінювання за 9 і 11 класи.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначає МОН. Водночас в умовах воєнного стану протягом 2022 – 2025 років ДПА не проводять.