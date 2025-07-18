Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представительства президента Украины в АРК 17 июля. Оно инициировало предложения о дистанционном прохождении процедуры.
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Что предусматривает порядок признания результатов обучения, полученных на ВОТ?
В ведомстве говорят, что принятие постановления является важным шагом к образовательной реинтеграции граждан Украины с оккупированных территорий и реализации их права на образование.
Услугой могут воспользоваться украинские граждане и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Первое прохождение по каждому уровню образования – бесплатное и возможно только по одной образовательной программе.
Для признания образования на ВОТ нужно подать:
- соответствующее заявление;
- образовательную декларацию;
- другие документы, предусмотренные Порядком – в уполномоченное учебное заведение.
Как происходит оценивание?
Специальная комиссия проводит проверку знаний – очно или дистанционно с подтверждением личности через электронную идентификацию. После оценки возможны следующие решения:
- уменьшение продолжительности обучения;
- присвоение квалификации или степени;
- рекомендация к поступлению.
- ограничения по специальностям
Результаты не признают по нескольким направлениям. В частности в сферах права, безопасности, военных наук, журналистики, богословия и образования.
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