Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представительства президента Украины в АРК 17 июля. Оно инициировало предложения о дистанционном прохождении процедуры.

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Что предусматривает порядок признания результатов обучения, полученных на ВОТ?

В ведомстве говорят, что принятие постановления является важным шагом к образовательной реинтеграции граждан Украины с оккупированных территорий и реализации их права на образование.

Услугой могут воспользоваться украинские граждане и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Первое прохождение по каждому уровню образования – бесплатное и возможно только по одной образовательной программе.

Для признания образования на ВОТ нужно подать:

соответствующее заявление;

образовательную декларацию;

другие документы, предусмотренные Порядком – в уполномоченное учебное заведение.

Как происходит оценивание?

Специальная комиссия проводит проверку знаний – очно или дистанционно с подтверждением личности через электронную идентификацию. После оценки возможны следующие решения:

уменьшение продолжительности обучения;

присвоение квалификации или степени;

рекомендация к поступлению.

ограничения по специальностям

Результаты не признают по нескольким направлениям. В частности в сферах права, безопасности, военных наук, журналистики, богословия и образования.

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