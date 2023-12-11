Только не "гололед": как на украинском назвать "каток" на дороге

В Украине уверенно хозяйничает зима. Украинские дороги при этом похожи кое-где на каток.

Украинцы часто любят называть такое зимнее дорожное "покрытие" "гололедом". Но это слово употреблять не стоит.

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Как на украинском назвать "гололед"

Все потому, что оно является суржиком. Как сказать правильно на украинском, рассказывает Образование 24.

Так, если вы видите, что дорога покрылась льдом, можете сказать, что на ней – "ожеледиця" или "ожеледь" (укр.). Эти слова синонимы.

Также вы можете сказать, что деревья покрыла "ожеледь" (укр.), если видите на ветвях тонкий слой льда.

А для того, чтобы забыть о "гололеде", вспоминайте красивое словосочетание по прогнозу погоды: "На дорогах – ожеледиця" (укр.).

Поэтому рекомендуем вам зимой быть осторожными не только на дороге, но и во время общения.

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Как правильно на украинском сказать "поскользнутися"