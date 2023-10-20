Украинцы не всегда правильно могут называть ягоды и растения. Часто потому, что помнят только суржиковые их названия.

Но такие языковые покручи нужно забыть. Так что Образование 24 на этот раз подскажет вам, как правильно называть украинский "крыжовник".

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Как правильно на украинском назвать "крыжовник"

Так, в украинском языке нет слова "крыжовник". Это русское слово. На украинском эту зеленую ягоду надо называть "аґрусом". Так что запомните и не употребляйте кальку из языка оккупанта.

Что интересно, среди диалектизмов можно найти еще и такое интересное слово на обозначение ягоды крыжовника как "веприна". Его в свое время использовал Иван Франко в одном из произведений.

Как правильно на украинском назвать "одуванчик"

Если вы весной любуетесь цветением желтых цветов, не называйте их "одуванчиками".

На украинском их название – "кульбаби".

"Одуванчик" – это русское слово, о котором нужно забыть.