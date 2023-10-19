Одним из таких является название "одуванчик". Как правильно назвать этот цветок на украинском, подскажет Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать "одуванчик"

Так, если вы гуляете весной и любуетесь цветением желтых цветов, не спешите называть их "одуванчиками". Это ведь – "кульбаби" (укр.). И на украинском их нужно называть именно так.

"Одуванчик" – это русское слово, о котором нужно забыть.



Как правильно на украинском называть "одуванчики" / скриншот видео

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