Однією із таких є назва "одуванчик". Як правильно назвати цю квітку українською, підкаже Освіта 24.

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Як правильно українською назвати "одуванчик"

Так, якщо ви гуляєте весною і милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не спішіть називати їх "одуванчиками". Адже це – кульбаби. І українською їх треба називати саме так.

"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.



Як правильно українською називати "одуванчики" / скриншот відео

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