Українці не завжди правильно можуть називати ягоди та рослини. Часто тому, що пам'ятають лише суржикові їхні назви.

Натомість мовні покручі треба забути. Тож Освіта 24 цього разу підкаже вам, як правильно називати українською "крыжовник".

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Як правильно українською назвати "крыжовник"

Так, в українській мові немає слова "крыжовник". Це російське слово. Українською цю зелену ягоду треба називати "аґрусом". Тож запам'ятайте і не вживайте кальку з мови окупанта.

Що цікаво, серед діалектизмів можна знайти ще й таке цікаве слово на позначення ягоди аґрусу як "веприна". Його свого часу використовував Іван Франко в одному з творів.

Як правильно українською назвати "одуванчик"

Якщо ви весною милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не називайте їх "одуванчиками".

Українською їхня назва – кульбаби.

"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.