У украинцев нет "праздника Сочельника": как правильно говорить по-украински о Рождестве
В этом году украинцы впервые празднуют Рождество 25 декабря. И, как и в прошлом, за скромным семейным столом желают друг другу мира, а нашему государству – Победы в войне.
И в этот день, а также накануне и после, советуем не портить рождественско-новогодние праздники суржиком. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.
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Как правильно по-украински говорить о Рождестве
Так что в пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какого "языкового мусора" нужно избавиться, когда говорите о праздниках, в частности Рождество. А также подскажем правильные варианты на замену суржиковым.
- Раждєство – Різдво, Рождество;
- Сочельник – Святвечір, Святий вечір;
Для начала помните: вы празднуете "Різдво або ж Рождество" (как "подсказывают" нам диалекты и популярная колядка) и "Святий вечір".Обратите внимание! Украинцы теперь уже 24 декабря празднуют не "Сочельник", а "Святий вечір" или "Святвечір". Главным блюдом на столе в канун Рождества есть кутья, а не сочиво, как у россиян.
- празнік – свято, празник;
- празнувати – святкувати, празникувати;
- поздоровляти, вітати;
И в "свято" можете "святкувати, празнувати, празникувати" и "вітати, поздоровляти" родных.
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- йолка – ялинка;
- декабрь – грудень;
Не забывайте: теперь Рождество мы празднуем в "грудні", а вы в доме нарядили "ялинку".
- наступаючі свята – прийдешні свята;
- Новий год – Новий рік;
- желаніє – бажання;
А Маланка и "Новий рік" – "прийдешні свята". И в этом году, как и в прошлом году, можете смело загадать "бажання" именно 1 января.Так что с Рождеством, дорогие украинцы! Мира вам, а нашей маме Украине – Победы!