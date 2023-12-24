В українців нема "празніка Сочельніка": як правильно говорити українською про Різдво

24 грудня 2023, 18:00
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Цього року українці вперше святкують Різдво 25 грудня. І, як і минулоріч, за скромним родинним столом бажають один одному миру, а нашій державі – Перемоги у війні.

І у цей день, а також напередодні та опісля, радимо не псувати різдвяно-новорічні свята суржиком. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе. 

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Як правильно українською говорити про Різдво 

Тож у п'ятдесят п'ятій добірці розкажемо вам, якого "мовного сміття" треба позбутися, коли говорите про свята, зокрема Різдво. А також підкажемо правильні варіанти на заміну суржиковим. 

  • Раждєство – Різдво, Рождество;
  • Сочельник – Святвечір, Святий вечір;

Для початку пам'ятайте: ви святкуєте Різдво або ж Рождество (як "підказують" нам діалекти та популярна колядка) та Святий вечір. 

Зверніть увагу!  Українці тепер вже 24 грудня святкують не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір". Головною стравою на столі у переддень Різдва є кутя, а не сочиво, як у росіян.
  • празнік – свято, празник;
  • празнувати – святкувати, празникувати;
  • поздоровляти, вітати;

І на свято можете святкувати, празнувати і празникувати та вітати і поздоровляти рідних. 

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  • йолка – ялинка;
  • декабрь – грудень;

Не забувайте: тепер Різдво ми святкуємо у грудні, а ви у хаті нарядили ялинку.  

  • наступаючі свята – прийдешні свята;
  • Новий год – Новий рік;
  • желаніє – бажання; 

А Маланка та Новий рік – прийдешні свята. І цьогоріч, як і торік, можете сміливо загадати бажання саме 1 січня. 

Тож з Різдвом, дорогі українці! Миру вам, а нашій неньці Україні – Перемоги!
Автор: Марія Волошин