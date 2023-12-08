Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоят"
Украинцы часто могут употреблять фразеологизмы. В частности, если хотят обогатить свою речь.
Однако не всегда метко подбирают стойкие изречения. Хуже всего – просто калькуют их с русского языка.
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Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоят"
Известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" помог украинцам обогатить свой словарь правильными фразеологизмами. В частности, подсказал один точный, который заменит русский.
Так, если вы не хотите портить себе нервы и сказать, что эти дела, нервы "выеденного яйца не стоят", остановитесь.
Это русское изречение. По-украински в этой ситуации надо сказать "Ті нерви не варті дірки з бублика",
– отметил языковед.
И посоветовал украинцам заботиться о чистоте своего языка.
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