Як сказати українською "виїденого яйця не варті"

8 грудня 2023, 21:33
Читать новость на русском

Українці часто можуть вживати фразеологізми. Зокрема, якщо хочуть збагатити своє мовлення.

Однак не завжди влучно добирають стійкі вислови. Щонайгірше – просто калькують їх з російської мови. 

Дивіться також Гадати чи ворожити: як правильно сказати українською

Як сказати українською "виїденого яйця не варті"

Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" допоміг українцям збагатити свій словник правильними фразеологізмами. Зокрема, підказав один влучний, який замінить російський. 

Так, якщо ви не хочете псувати собі нерви і сказати, що ці справи, нерви "виїденого яйця не варті", зупиніться. 

Це російський вислів. Українською у цій ситуації треба сказати "Ті нерви не варті дірки з бублика",
– зазначив мовознавець.

І порадив українцям дбати про чистоту своєї мови.

Дивіться також Звідки походить слово-код "паляниця", і чому росіяни не можуть його вимовити

Звідки походить слово-код "паляниця"

  • Раніше ми також розповідали, звідки походить смачне слово "паляниця".
  • А також про те, чому росіяни не можуть вимовити його.
  • Про це читайте за посиланням вище. 
Автор: Марія Волошин