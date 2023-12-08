Однак не завжди влучно добирають стійкі вислови. Щонайгірше – просто калькують їх з російської мови.
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Як сказати українською "виїденого яйця не варті"
Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" допоміг українцям збагатити свій словник правильними фразеологізмами. Зокрема, підказав один влучний, який замінить російський.
Так, якщо ви не хочете псувати собі нерви і сказати, що ці справи, нерви "виїденого яйця не варті", зупиніться.
Це російський вислів. Українською у цій ситуації треба сказати "Ті нерви не варті дірки з бублика",
– зазначив мовознавець.
І порадив українцям дбати про чистоту своєї мови.
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Звідки походить слово-код "паляниця"
- Раніше ми також розповідали, звідки походить смачне слово "паляниця".
- А також про те, чому росіяни не можуть вимовити його.
- Про це читайте за посиланням вище.