Однако не всегда метко подбирают стойкие изречения. Хуже всего – просто калькуют их с русского языка.

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Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоят"

Известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" помог украинцам обогатить свой словарь правильными фразеологизмами. В частности, подсказал один точный, который заменит русский.

Так, если вы не хотите портить себе нервы и сказать, что эти дела, нервы "выеденного яйца не стоят", остановитесь.

Это русское изречение. По-украински в этой ситуации надо сказать "Ті нерви не варті дірки з бублика",

– отметил языковед.

И посоветовал украинцам заботиться о чистоте своего языка.

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