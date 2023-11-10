Как на украинском назвать икру: это слово вас поразит

Советская власть в свое время пыталась стереть с лица земли не только украинскую культуру и язык, но и уничтожала нашу аутентичную кухню. Вместо этого навязала такие блюда как винегрет, оливье и другие.

Поэтому большинство украинцев и не знают, как раньше называли разнообразные блюда украинской аутентичной кухни. А они поражают не только разнообразием, но и своими названиями.

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Как на украинском назвать икру

Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский на своей странице в инстаграме развил эту тему и напомнил немало интересных названий на обозначение блюд аутентичной кухни.

Он также отметил, что это разнообразие названий вы можете найти и в "Энеиде" Ивана Котляревского.

В частности, одним из таких интересных слов является "кав'яр" (укр.). Им в свое время называли икру.

"І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр" (укр.), – говорится в "Энеиде".

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