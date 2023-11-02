Однако это слово суржиковое. Его употреблять не нужно. Образование 24 расскажет, как говорить правильно.
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Как на украинском назвать "опечатку"
В свое время доктор филологических наук Александр Пономарей писал, как перевести на украинский язык слово "опечатка". В нашем языке есть словосочетание "друкарська помилка". Им и следует заменить вышеупомянутое суржиковое слово.
В Толковом словаре украинского языка можно еще найти синоним к "друкарської помилки" (укр.), который также заменит "опечатку". Это слово "одрук" (укр.).
Также вы можете употреблять и такие интересные слова на замену "опечатки" как:
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Как на украинском назвать "чемодан"
- Украинцы также могут иногда употреблять слово "чемодан".
- Что интересно, оно не является суржиковым и указано в наших словарях.
- Все же Александр Пономарев советовал отдавать предпочтение синониму этого слова и говорить "валіза" (укр.).
- Вы также можете сказать на "чемодан" "саквояж, чамайдан, валізка" (укр.).