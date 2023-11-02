Однако это слово суржиковое. Его употреблять не нужно. Образование 24 расскажет, как говорить правильно.

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Как на украинском назвать "опечатку"

В свое время доктор филологических наук Александр Пономарей писал, как перевести на украинский язык слово "опечатка". В нашем языке есть словосочетание "друкарська помилка". Им и следует заменить вышеупомянутое суржиковое слово.

В Толковом словаре украинского языка можно еще найти синоним к "друкарської помилки" (укр.), который также заменит "опечатку". Это слово "одрук" (укр.).

Также вы можете употреблять и такие интересные слова на замену "опечатки" как:

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Как на украинском назвать "чемодан"